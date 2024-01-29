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«Доширак, хостелы». Астапкович поделился воспоминаниями о поездках на детские соревнования

«Доширак, хостелы». Астапкович поделился воспоминаниями о поездках на детские соревнования
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Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович поделился воспоминаниями об условиях организации поездок на детские соревнования.

«Когда мы ездили, дай бог, на какие-то соревнования, то ехали обычным плацкартом. Нас не забирал специализированный автобус, как принято при организации перевозок детей. Мы всегда пользовались общественным транспортом. Жили в хостелах, а не в гостиницах или общежитиях.

Такая картина: у нас доширак, тренер покупает колбасу, нарезает каждому толстенные куски, кладёт на хлеб – это наш обед и ужин. Родители клали с собой курицу и всё, что не могло испортиться за два дня, потому что хранить продукты было негде», — сказал Астапкович.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист провёл 25 матчей, набирая в среднем 9,4 очка.

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