Тренер «Пармы» Пашутин отреагировал на попадание пермяков в топ-6 Единой лиги

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал попадание команды в элитную шестёрку второго этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.

«Хочу поздравить всю команду – это большое достижение, мы попали в первую шестёрку. Это очень важно, потому что Лига очень сильная, и мы видим, что борьба продолжается до последних матчей первого круга.

Поздравляю всех ребят, организацию, наших болельщиков – они заслужили видеть топовые клубы у нас в Перми. Восстановимся, отдохнём и сделаем всё возможное, чтобы мы в этой первой шестёрке были конкурентоспособными и соответствовали уровню», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

В данный момент «Парма» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата. Пермская команда одержала 15 побед и потерпела 10 поражений.