«Спасибо ребятам за отдачу». Тренер «Минска» прокомментировал 25-е поражение команды кряду

Исполняющий обязанности главного тренера белорусского «Минска» Алексей Суховецкий прокомментировал поражение пермской «Пармы» (59:88) в матче первого этапа Единой лиги ВТБ.

«По итогам игры тем, как ребята отдавались игре – я доволен, спасибо им за это. К сожалению, где-то нам не хватало доводить мяч до игроков, которые могли забить в тот или иной момент игры.

И если в начале мы вели, то не могли нарастить своё преимущество. Потом мы не могли за счёт этих действий сократить разрыв в счёте. Кто-то называет это «класс игрока», мы стараемся работать над этим. Пока получается так, как есть», — приводит слова Суховецкого официальный сайт Единой лиги.

В данный момент «Минск» находится на последней, 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда провела 25 матчей и не одержала ни одной победы.