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Стало известно, на какой срок выбыл один из лидеров «Нью-Йорк Никс»

Стало известно, на какой срок выбыл один из лидеров «Нью-Йорк Никс»
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники сообщил, что тяжёлый форвард, один из лидеров команды «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл выбыл как минимум на несколько недель из-за вывиха правого плеча.

По информации источника, первые снимки МРТ не выявили значительного ущерба здоровью баскетболиста. Рэндл получил эту травму по ходу заключительной четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит». Игрок вывихнул плечо в результате неприятного столкновения с одним из соперников.

Та домашняя встреча с «Майами Хит» завершилась со счётом 125:109 в пользу «Нью-Йорк Никс». Рэндл отметился 19 очками, совершил девять подборов и отдал три результативные передачи.

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