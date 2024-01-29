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Владелец «Далласа» Кьюбан рассказал, как юный Дончич захватил внимание клуба

Владелец «Далласа» Кьюбан рассказал, как юный Дончич захватил внимание клуба
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как разыгрывающий Лука Дончич, который является сейчас одной из главных звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), привлёк внимание клуба, когда был юн.

«Когда парню 13 лет и он играет в Европе против взрослых мужиков — это круто. В 17 лет он уже играл за мадридский «Реал» с «Оклахома-Сити Тандер». Скауты говорили, что он бесстрашен. С этого момента мы начали следить за ним. Он нравился скаутам, а аналитики его полюбили», — приводит слова Кьюбана All the Smoke Productions.

Напомним, в субботу, 27 января, Лука Дончич во встрече с «Атлантой Хоукс» (победа «Далласа» — 148:143) набрал 73 очка. Эта планка до словенца в НБА покорялась лишь трём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону.

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