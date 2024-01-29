Аренас — о сыне: перед школой делаем около 300-400 бросков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал об утренних тренировках своего сына Алайджи Аренаса.

«Работаем без выходных. Перед школой делаем около 300-400 бросков. Встаём где-то в 5:30 утра, и он тренируется полтора часа. Первые 30 минут — упражнения на ведение мяча и бег. После каждого упражнения он должен сделать 20 приседаний. Позже приступаем к броскам», — сказал Аренас в видео на YouTube-канале Podcast P with Paul George.

Ранее Аренас высказался о том, почему несправедливо сравнивать между собой двух главных претендентов на награду лучшему новичку сезона центровых Чета Холмгрена («Оклахома-Сити Тандер) и Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио Спёрс»).