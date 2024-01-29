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Аренас — о сыне: перед школой делаем около 300-400 бросков

Аренас — о сыне: перед школой делаем около 300-400 бросков
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал об утренних тренировках своего сына Алайджи Аренаса.

«Работаем без выходных. Перед школой делаем около 300-400 бросков. Встаём где-то в 5:30 утра, и он тренируется полтора часа. Первые 30 минут — упражнения на ведение мяча и бег. После каждого упражнения он должен сделать 20 приседаний. Позже приступаем к броскам», — сказал Аренас в видео на YouTube-канале Podcast P with Paul George.

Ранее Аренас высказался о том, почему несправедливо сравнивать между собой двух главных претендентов на награду лучшему новичку сезона центровых Чета Холмгрена («Оклахома-Сити Тандер) и Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио Спёрс»).

Слова Аренаса:
Аренас объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Вембаньяму и Холмгрена
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