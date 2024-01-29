Дюранту понадобилось меньше игр, чем Леброну, чтобы достигнуть отметки в 28 тысяч очков

Сегодня, 29 января, лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант достиг отметки в 28 тысяч набранных очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Для этого ему понадобилось 1025 матчей. Он вошёл в топ-4 по этому показателю. Об этом сообщает NBA History в социальной сети Х (ранее Twitter).

Такие легендарные баскетболисты, как Уилт Чемберлен (825 игр), Майкл Джордан (886 игр) и Карим Абдул-Джаббар (1008 игр) набрали 28 тысяч очков быстрее Дюранта. А вот лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу понадобилось больше матчей, чем игроку «Финикс Санз» — 1033.

При этом Джеймс возглавляет рейтинг лучших игроков в истории НБА по количеству набранных очков. На его счету 39 704 результативных баллов. В активе Дюранта сейчас 28 003 очка.