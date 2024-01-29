Джоэл Эмбиид пропустит предстоящую игру с «Портлендом»

Камерунский форвард, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс», который пройдёт завтра, 30 января, и начнётся в 6:00 по московскому времени. Всё дело в травме левого колена. Об этом сообщает журналист Кит Помпи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее баскетболист по этой же причине пропустил встречу с клубом «Денвер Наггетс». Тот матч прошёл вчера, 28 января. «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105.

Джоэл Эмбиид не принимал участия в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл 33 игры, набирая в среднем 36 очков.