Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид пропустит предстоящую игру с «Портлендом»

Джоэл Эмбиид пропустит предстоящую игру с «Портлендом»
Комментарии

Камерунский форвард, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс», который пройдёт завтра, 30 января, и начнётся в 6:00 по московскому времени. Всё дело в травме левого колена. Об этом сообщает журналист Кит Помпи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее баскетболист по этой же причине пропустил встречу с клубом «Денвер Наггетс». Тот матч прошёл вчера, 28 января. «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105.

Джоэл Эмбиид не принимал участия в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл 33 игры, набирая в среднем 36 очков.

Материалы по теме
НБА рассмотрит ситуацию с Эмбиидом, который пропустил матч с «Денвером»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android