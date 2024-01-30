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Букер и Адетокунбо стали лучшими игроками 14-й игровой недели НБА

Букер и Адетокунбо стали лучшими игроками 14-й игровой недели НБА
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков прошедшей, 14-й игровой недели. В Западной конференции лучшим был признан защитник команды «Финикс Санз» Девин Букер. На Востоке этого статуса удостоился тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Во время минувшей недели «Финикс Санз» провёл четыре матча, одержал две победы и потерпел два поражения. Девин Букер в среднем набирал 42 очка и совершал пять подборов.

Фото: НБА

«Милуоки Бакс» выступил получше. Команда также приняла участие в четырёх встречах, однако одержала три победы и потерпела одно поражение. Яннис Адетокунбо в среднем набирал 29,5 очка, совершал 14,5 подбора и отдавал 8,3 результативной передачи.

Фото: НБА

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