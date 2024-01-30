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Леброн произнёс два слова после вопроса о Бруксе, ударившем его по лицу во время матча

Леброн произнёс два слова после вопроса о Бруксе, ударившем его по лицу во время матча
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отказался отвечать на вопрос о лёгком форварде «Хьюстон Рокетс» Диллоне Бруксе после матча между их командами.

«Следующий вопрос», — перебил Джеймс журналиста, услышав имя Брукса.

Отметим, что во время игры произошёл эпизод, когда Диллон ударил Леброна по лицу в ходе борьбы за мяч. Судьи назначили игроку «Хьюстона» неспортивный фол первой степени, благодаря чему тот избежал удаления.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Chaz NBA.

Матч между «Рокетс» и «Лейкерс» закончился со счётом 135:119 в пользу игроков «Хьюстона». Джеймс в этой встрече набрал 23 очка, совершил шесть подборов и отдал 10 результативных передач. На счету Брукса 17 очков, три подбора и одна передача.

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