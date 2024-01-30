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Энтони Эдвардс раскритиковал судей после матча «Миннесоты» с «Оклахомой»

Энтони Эдвардс раскритиковал судей после матча «Миннесоты» с «Оклахомой»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс раскритиковал работу судей после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахомой-Сити Тандер». Лидер соперников Шей Гилджес-Александер реализовал 15 из 16 штрафных бросков, в то время как все игроки «Миннесоты» исполнили 15 бросков с линии.

«Сегодня в нашу пользу судьи не свистели. В результате нам приходилось самим справляться с жёсткой игрой соперников. Отдаю должное нашей команде и тренерам. С Шеем никогда не просто. Его трудно закрыть. Но к нему нельзя ещё и прикасаться. Конечно, это хорошая команда, особенно когда в их пользу столько свистят», — сказал Эдвардс во время общения с прессой.

Напомним, матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» завершился со счётом 101:107.

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