Эксперт объяснил, почему Пол Пирс – один из самых непростых соперников Леброна

Обозреватель Bleacher Report Грант Хьюз высказал мнение, что экс-игрок НБА, чемпион лиги 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс был одним из самых непростых соперников лёгкого форварда Леброна Джеймса, который в настоящий момент представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Начнём с того, что никто не одержал больше побед в противостоянии с Джеймсом в регулярном сезоне, чем Пирс. 21-18 в 39 встречах. У Леброна есть преимущество по количеству побед в плей-офф: 17 против 13, но лучшему скореру лиги за всю историю потребовалось время, чтобы добиться победы над «Бостон Селтикс». Кроме того, Пирс — член Зала славы, который уже успел поиграть в Матче всех звёзд к тому времени, когда Джеймс вступил в лигу в сезоне-2003/2004», — написал Хьюз в своей колонке.