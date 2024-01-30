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Виктор Вембаньяма рассказал, какой рост у него был в девять лет

Виктор Вембаньяма рассказал, какой рост у него был в девять лет
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма во время общения с канадским хоккеистом Коннором Бедардом ответил на вопрос по поводу своего роста.

Бедард: «Сколько тебе было лет, когда ты был моего роста? Мой рост — 5 футов 10 дюймов (примерно 177,8 см. — Прим. «Чемпионата»)».

Вембаньяма: «Наверно, мне было девять».

Бедард: «Отлично, теперь у меня поднялось настроение».

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на минувшем драфте. В минувшем сезоне Виктор выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда встречалась с «Монако» и проиграла в серии со счётом 0-3.

Ранее Кевин Гарнетт рассказал, почему считает Вембаньяму уникальным игроком.

Мнение Гарнетта:
Кевин Гарнетт объяснил, в чём уникальность Вембаньямы

Лучшие игроки с драфтов НБА и НХЛ провели время вместе:

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