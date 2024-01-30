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Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: сейчас в НБА нет защиты

Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: сейчас в НБА нет защиты
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мыслями о нынешнем положении дел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с точки зрения игры в защите.

«Сейчас в НБА нет защиты. На данный момент та или иная команда могли бы быть в топ-10 в защитном рейтинге, а три года назад оказалась бы в нижней десятке. Играть в защите против нынешних игроков становится всё сложнее и сложнее. Парни очень квалифицированы. Я говорю о таких баскетболистах, как Джоэл Эмбиид, Лука Дончич или Девин Букер. Теперь действительно трудно играть в защите один на один. Но всем этим парням нужно отдать должное. То, что делает Джоэл в этом сезоне с точки зрения результативности, просто беспрецедентно», — сказал Мэлоун на канале Denver Nuggets в YouTube.

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