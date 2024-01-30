ESPN включило двух россиян в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024

Издание ESPN US представило большой материал, посвящённый лучшим молодым баскетболистам, которые претендуют на то, чтобы быть выбранными на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, и выступают за пределами Северной Америки.

В число перспективных неамериканских игроков вошли два российских баскетболиста, принявшие участие в Adidas Next Generation Tournament (ANGT), который традиционно носит статус юношеской Евролиги (U18): Егор Дёмин, представляющий мадридский «Реал», и Иван Харченков из мюнхенской «Баварии».

17-летнего Егора Дёмина, играющего на позициях атакующего защитника и разыгрывающего, обозреватели издания называют очень перспективным баскетболистом, которому нужно добавить в жёсткости. В материале отмечено, что игра Дёмина в рамках ANGT была неровной, так как сочетала в себе большое количество таланта и отсутствие последовательности и недостаток жёсткости. Специалисты выразили мнение, что играющий в довольно консервативный баскетбол «Реал» не позволяет Дёмину раскрыть весь свой потенциал. Отмечается, что следующий сезон может стать определяющим в карьере Егора.

Говоря об Иване Харченкове, обозреватели называют его одним из самых полноценных и разносторонних игроков его возраста в Европе. Ему ставят в большую заслугу то, что он регулярно получает игровое время во взрослой команде. Отмечается, что 17-летний защитник, имеющий, помимо российского, ещё и немецкое гражданство, должен прибавить в скорости и качестве принятия решений, чтобы сократить количество потерь.