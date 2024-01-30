Стали известны MVP и символическая пятёрка «Финала четырёх» женского Кубка России

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) объявила, что разыгрывающая УГМК Александрия Бентли признана самым ценным игроком «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу среди женщин.

В финальном матче с курским «Динамо» (70:65) Бентли набрала 16 очков, став наряду с Промис Амукамарой самой результативной в составе своей команды.

Также представлена символическая пятёрка «Финала четырёх» Кубка России: Александра Штанько («Динамо»), Промис Амукамара («Динамо»), Жосселина Майга (УГМК), Анна Зайцева («Самара»), Юник Томпсон («Надежда»).

Напомним, благодаря победе в финальном матче УГМК завоевал Кубок России 11‑й раз в истории. Третье место заняла «Самара», которая оказалась сильнее «Надежды» по итогам овертайма — 71:68.