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Стали известны MVP и символическая пятёрка «Финала четырёх» женского Кубка России

Стали известны MVP и символическая пятёрка «Финала четырёх» женского Кубка России
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Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) объявила, что разыгрывающая УГМК Александрия Бентли признана самым ценным игроком «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу среди женщин.

В финальном матче с курским «Динамо» (70:65) Бентли набрала 16 очков, став наряду с Промис Амукамарой самой результативной в составе своей команды.

Также представлена символическая пятёрка «Финала четырёх» Кубка России: Александра Штанько («Динамо»), Промис Амукамара («Динамо»), Жосселина Майга (УГМК), Анна Зайцева («Самара»), Юник Томпсон («Надежда»).

Напомним, благодаря победе в финальном матче УГМК завоевал Кубок России 11‑й раз в истории. Третье место заняла «Самара», которая оказалась сильнее «Надежды» по итогам овертайма — 71:68.

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