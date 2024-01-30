Харден сравнил текущий состав «Клипперс» и состав «Хьюстона» в сезоне-2017/2018

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден заявил, что среди его нынешних партнёров больше талантливых игроков, чем во время выступления в составе «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2017/2018, когда команда дошла до финала Западной конференции и была близка к выходу в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

«У этой команды больше талантливых атакующих игроков. Вы понимаете, что я имею в виду? В «Хьюстоне» у нас действительно была очень хорошая команда, и мы провели несколько классных лет вместе. Но эта команда определённо более талантлива.

Мы используем каждую игру, очевидно, все хотят набирать много очков в каждой встрече, и мы стремимся проявлять себя, потому что у нас было не так много времени вместе. Для нас действительно важно оставаться сосредоточенными. На самом деле мы не так уж много тренируемся, поэтому игры очень важны с этой точки зрения. Некоторые матчи похожи на наши тренировки. Мы добиваемся преимущества за счёт этого», — приводит слова Хардена Forbes.