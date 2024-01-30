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НБА официально объявила о проведении дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску

НБА официально объявила о проведении дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации подтвердила проведение соревнования по трёхочковым броскам между разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти» в рамках Матча всех звёзд 2024 года.

Как сообщается, дуэль Карри и Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен будет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.

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