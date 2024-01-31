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«Нью-Йорк Никс» продлили внушительную победную серию, обыграв «Юту»

«Нью-Йорк Никс» продлили внушительную победную серию, обыграв «Юту»
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В ночь с 30 на 31 января мск на паркете нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Йорк Никс» победили «Юту Джаз» со счётом 118:103.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

По ходу стартовой четверти «Джаз» уходили вперёд на девять очков, однако в итоге она осталась за нью-йоркцами с перевесом +7, а к большому перерыву «Никс» выигрывали восемь очков. В третьей четверти хозяевам удался решающий рывок, который принёс им преимущество +20. В концовке заключительного периода баскетболисты «Юты» несколько сократили отставание, но создать хотя бы намёк на острую концовку у них не получилось.

Для «Никс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате. «Юта» потерпела второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 103
Юта Джаз
Ньютаун
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 33, Брансон - 29, Ачиува - 18, Хартенштайн - 14, Гримс - 12, Харт - 10, Симс - 2, Топпин, Макбрайд, Флинн, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 15, Фонтеккио - 14, Маркканен - 14, Кларксон - 11, Коллинс - 11, Данн - 6, Кесслер - 6, Агбаджи - 3, Олиник - 1, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
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