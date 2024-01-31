«Нью-Йорк Никс» продлили внушительную победную серию, обыграв «Юту»

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Йорк Никс» победили «Юту Джаз» со счётом 118:103.

По ходу стартовой четверти «Джаз» уходили вперёд на девять очков, однако в итоге она осталась за нью-йоркцами с перевесом +7, а к большому перерыву «Никс» выигрывали восемь очков. В третьей четверти хозяевам удался решающий рывок, который принёс им преимущество +20. В концовке заключительного периода баскетболисты «Юты» несколько сократили отставание, но создать хотя бы намёк на острую концовку у них не получилось.

Для «Никс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате. «Юта» потерпела второе поражение кряду.