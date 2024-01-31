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«Бостон» выиграл пятый матч из шести последних, одолев «Индиану»

«Бостон» выиграл пятый матч из шести последних, одолев «Индиану»
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В ночь с 30 на 31 января мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Бостон Селтикс» переиграли «Индиану Пэйсерс» со счётом 129:124.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Селтикс» захватили лидерство с первой четверти, выиграв её в 10 очков, а к большому перерыву оторвались на 15 очков. Однако в третьей четверти «Индиана» вернулась в игру, полностью отыграв отставание и моментами даже выходя вперёд, перед заключительным отрезком «Бостон» вёл с перевесом в три очка. Четвёртый период принёс успех «Селтикс», которые смогли удержать не очень большое итоговое преимущество.

Для лидирующего в Восточной конференции с лучшими показателями в НБА «Бостона» эта победа стала пятой в шести последних встречах регулярного чемпионата. «Пэйсерс» прервали трёхматчевую победную серию. Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Селтикс»), набравший 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 124
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 25, Уайт - 24, Холидэй - 17, Порзингис - 17, Хозер - 9, Кета - 4, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Сиакам - 23, Тёрнер - 17, Нембард - 15, Халибёртон - 13, Хилд - 12, Топпин - 11, Смит - 7, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Шиппард
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