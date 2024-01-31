«Бостон» выиграл пятый матч из шести последних, одолев «Индиану»

В ночь с 30 на 31 января мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Бостон Селтикс» переиграли «Индиану Пэйсерс» со счётом 129:124.

«Селтикс» захватили лидерство с первой четверти, выиграв её в 10 очков, а к большому перерыву оторвались на 15 очков. Однако в третьей четверти «Индиана» вернулась в игру, полностью отыграв отставание и моментами даже выходя вперёд, перед заключительным отрезком «Бостон» вёл с перевесом в три очка. Четвёртый период принёс успех «Селтикс», которые смогли удержать не очень большое итоговое преимущество.

Для лидирующего в Восточной конференции с лучшими показателями в НБА «Бостона» эта победа стала пятой в шести последних встречах регулярного чемпионата. «Пэйсерс» прервали трёхматчевую победную серию. Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Селтикс»), набравший 30 очков.