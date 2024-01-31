Дрэймонд Грин получил фол до начала отсчёта секундомера в матче с «Филадельфией»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заработал фол до начала отсчёта секундомера в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Игрок нарушил правило во время стартового спорного при борьбе за мяч с центровым соперников Джоэлом Эмбиидом, задев его локоть.

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Напомним, встреча закончилась со счётом 119:107 в пользу «Голден Стэйт». Грин провёл на площадке чуть более 29 минут и за это время набрал девять очков, совершил шесть подборов и отдал шесть результативных передач. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), на счету которого 37 набранных очков.