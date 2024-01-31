Вембаньяма и Холмгрен вошли в состав на Матч восходящих звёзд НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации назвала игроков, которые примут участие в Матче восходящих звёзд лиги.

Участие в спортивном мероприятии примет 21 игрок НБА, в том числе Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен, а также семь баскетболистов G-лиги. Новички и второгодки поделятся на три команды по семь игроков в каждой.

Среди новичков выбраны: Билаль Кулибали, Кейонте Джордж, Джордан Хоукинс, Скут Хендерсон, Чет Холмгрен, Виктор Вембаньяма, Джейми Жакез-мл., Дерек Джером Лайвли, Брэндон Миллер, Брэндин Подзиемски, Кейсон Уоллес.

В число второгодков вошли: Паоло Банкеро, Дайсон Дэниэлс, Джейлен Дюрен, Джейден Айви, Уокер Кесслер, Беннедикт Матурин, Киган Мюррэй, Шэйдон Шарп, Джабари Смит II, Джейлин Уильямс.

Матч восходящих звёзд НБА состоится 16 февраля.