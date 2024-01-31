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«Глупо, но так хотят боссы». Тайриз Халибёртон раскритиковал недавнее правило НБА

«Глупо, но так хотят боссы». Тайриз Халибёртон раскритиковал недавнее правило НБА
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился мнением о недавно введённом правиле для игроков НБА, согласно которому им нужно принять участие минимум в 65 матчах, чтобы иметь возможность претендовать на личные награды по итогам сезона.

«Я думаю, что это глупое правило, и со мной согласны многие парни в лиге. Но этого хотят владельцы, поэтому как игроки мы должны просто выполнять свою работу и в итоге сыграть в этих 65 матчах, если сможем», — приводит слова Халибёртона The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Халибёртон к данному моменту сыграл в 33 матчах, в которых в среднем набирал 23,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 12,4 передачи.

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