Единая лига ВТБ выбрала шестерых игроков, получивших уайлд-кард на Матч всех звёзд

Единая лига ВТБ отобрала шестерых игроков, которые примут участие в Матче всех звёзд. В число баскетболистов, отобранных лигой в заднюю линию, оказались следующие спортсмены: Джеремайя Хилл («Руна»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Михаил Кулагин («Самара»)

В переднюю линию были включены следующие игроки: Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород») и Андрей Лопатин (МБА).

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене». 4 февраля главные тренеры команд, Эмил Райкович и Велимир Перасович, в прямом эфире проведут драфт. Специалисты выберут игроков из пула, состоящего из 24 баскетболистов.

Ранее о попадании на Матч всех звёзд Единой лиги высказался Мартин.