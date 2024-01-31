Марио Чалмерс назвал слово, от которого заводился Леброн во время матчей

Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс вспомнил, каким образом заводил своего бывшего товарища по команде Леброна Джеймса во время матчей. Вместе они выступали в «Майами Хит».
«Ключевым фактором было противостояние Леброна и Пола Джорджа. Помню, мы подходим к скамейке запасных, и я говорю: «Ты лучший игрок. Но перестань вести себя как сучка и иди играть». Леброн обиделся. Все мы знали, что сучка — триггерное слово для Леброна», — сказал Чалмерс на канале The OGs в YouTube.
Будучи игроком «Майами», Леброн дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В нынешней команде Джеймс выступает с 2018 года. Вместе с «озёрниками» он выиграл титул в 2020 году. Ещё один чемпионский перстень он завоевал в составе «Кливленд Кавальерс».