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Марио Чалмерс назвал слово, от которого заводился Леброн во время матчей

Марио Чалмерс назвал слово, от которого заводился Леброн во время матчей
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Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс вспомнил, каким образом заводил своего бывшего товарища по команде Леброна Джеймса во время матчей. Вместе они выступали в «Майами Хит».

«Ключевым фактором было противостояние Леброна и Пола Джорджа. Помню, мы подходим к скамейке запасных, и я говорю: «Ты лучший игрок. Но перестань вести себя как сучка и иди играть». Леброн обиделся. Все мы знали, что сучка — триггерное слово для Леброна», — сказал Чалмерс на канале The OGs в YouTube.

Будучи игроком «Майами», Леброн дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В нынешней команде Джеймс выступает с 2018 года. Вместе с «озёрниками» он выиграл титул в 2020 году. Ещё один чемпионский перстень он завоевал в составе «Кливленд Кавальерс».

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