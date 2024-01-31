Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны все участники Матча звёзд Единой лиги

Стали известны все участники Матча звёзд Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Определились все игроки, которые выступят на предстоящем Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. В общей сложности участие в спортивно-развлекательном мероприятии примут 24 баскетболиста.

Финальный пул игроков на Матч всех звёзд Единой лиги 2024 года:

Задняя линия:

Антон Глазунов («Уралмаш»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Михаил Кулагин («Самара»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Александр Платунов («Парма»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Айзея Риз («Парма»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Трент Фрейзер («Зенит»), Джеремайя Хилл («Руна»), Томас Эртель («Зенит»)

Передняя линия:

Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Лопатин (МБА), Амат М'Бай (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).

Матч всех звёзд Единой лиги будет сыгран 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. 4 февраля главные тренеры команд Эмил Райкович и Велимир Перасович проведут драфт. Он будет транслироваться в прямом эфире.

Материалы по теме
Единая лига ВТБ выбрала шестерых игроков, получивших уайлд-кард на Матч всех звёзд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android