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Форвард МБА отреагировал на попадание в число участников Матча всех звёзд Единой лиги

Форвард МБА отреагировал на попадание в число участников Матча всех звёзд Единой лиги
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Форвард ПБК МБА Андрей Лопатин прокомментировал попадание в список участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я благодарен лиге за то, что дали шанс принять участие в Матче всех звёзд. Ещё в том году, побывав на таком событии впервые, сказал, что очень хочется вновь почувствовать эту атмосферу – и вот мне предоставили такую возможность. Постараюсь украсить этот праздник баскетбола!» — приводит слова Лопатина пресс-служба МБА.

В нынешнем сезоне Единой лиги Андрей Лопатин принял участие в 25 матчах за МБА, набирая в среднем 10,2 очка, совершая 4,6 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи. В данный момент его команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы Единой лиги. МБА одержала восемь побед и потерпела 17 поражений.

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