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НБА и НБПА согласовали проведение двухдневного драфта

НБА и НБПА согласовали проведение двухдневного драфта
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профессиональный союз, представляющий интересы игроков этой лиги (НБПА), согласовали план проведения двухдневного драфта в июне 2024 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на источники ESPN.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится 26 и 27 июня в Бруклине. В среду, 26 июня, пройдёт первый раунд драфта, а в четверг, 27 июня — второй раунд. Одна из причин двухдневного драфта заключается в том, чтобы команды получили больше времени для совершения сделок и планирования стратегий на второй день драфта.

Издание ESPN US включило россиян Егора Дёмина, который представляет мадридский «Реал», и Ивана Харченкова из мюнхенской «Баварии» в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024.

Подробнее:
ESPN включило двух россиян в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024
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