Тренер «Бостона»: нужно одинаково оценивать как атакующие показатели, так и оборонительные

Главный тренер команды «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал о критериях, по которым он будет оценивать претендентов на участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Считаю, что победа в Матче звёзд важна. Я думаю, что нужно одинаково оценивать как атакующие показатели, так и оборонительные, потому что ребята, которые претендуют на Матч звёзд, не получают должной похвалы за свою защиту. Об успехе парней, которые входят в пятёрку лучших по защите на протяжении примерно 10 лет, не так много говорят», — приводит слова Маззуллы NESN.

Напомним, Матч всех звёзд НБА 2024 года пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на арене «Гейнбридж Филдхаус». Звёздный уикенд НБА начнётся 16 февраля.