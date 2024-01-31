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Клуб высшей лиги Литвы обанкротился в середине сезона

Клуб высшей лиги Литвы обанкротился в середине сезона
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«Гаргждай», выступающий в высшей баскетбольной лиге Литвы, обанкротился в середине сезона и был исключён из лиги.

Долги клуба оказались гораздо значительнее, чем сообщалось первоначально, и местный муниципалитет не смог спасти клуб. Пресс-служба чемпионата Литвы по баскетболу объявила, что «Гаргждай» исключён из лиги из-за неспособности выплачивать зарплаты своим игрокам и административному персоналу.

В понедельник, 29 января, местный муниципалитет Клайпеды провёл специальное заседание в надежде спасти клуб, однако его долги оказались намного больше, чем первоначально сообщал владелец клуба Овидиюс Якубайтис. Долги, которые достигли € 258 тыс., были признаны слишком большими для местного правительства.

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