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Единая лига представила топ-10 моментов января. Видео

Единая лига представила топ-10 моментов января. Видео
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала десятку лучших моментов января.

Этот рейтинг возглавил точный трёхочковый бросок разыгрывающего московского ЦСКА Каспера Уэйра с сиреной о завершении основного времени матча с командой «Пари Нижний Новгород». При этом армейцы проигрывали с разницей в пять очков за две секунды до финального свистка. В конечном итоге они одержали победу после овертайма — 104:96.

Вторая позиция досталась центровому «Астаны» Ройсу Хэмму, который положил мяч сверху, исполнив перед этим мельницу. На третьем месте — классный проход и следующий за ним мощный данк французского форварда ЦСКА Амата М'Бая в заключительной четверти матча с московской «Руной» (победа ЦСКА — 89:79).

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

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