Джоэл Эмбиид: я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом

Центровой «Филадельфии Сиксерс», лидер команды Джоэл Эмбиид заявил, что хотел бы быть футболистом, а не баскетболистом.

«Я смотрю футбол, потому что люблю его, я вырос, наблюдая за ним. Думаю, что люблю футбол ещё и потому, что это мечта, которую мне так и не удалось осуществить. Я хочу почувствовать, на что это похоже, я хочу быть частью этого. Знаю многих из этих ребят, футболистов. Я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом, вот как сильно я люблю футбол.

Для меня футбол — крупнейший вид спорта в мире. Мне нравится концепция команды. В баскетболе, если у тебя есть два хороших игрока, ты действительно можешь выиграть любую игру. В футболе команда должна быть единым целым, игроки должны следовать одной и той же концепции, они должны следовать указаниям тренера, потому что, если вы этого не сделаете, вы не выиграете. Независимо от того, насколько хороши вы в атаке, если защита не очень хороша, вы ничего не выиграете», — сказал Эмбиид в подкасте Men in Blazers.