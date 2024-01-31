Карри прокомментировал идею о дуэли дальних бросков против баскетболистки Ионеску

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился впечатлениями от решения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провести дуэль дальних бросков между ним и игроком женской команды «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску в рамках Матча всех звёзд 2024 года.

«Это самая крутая вещь на свете. Я знаю, что она как бы сломала эфир, когда промахнулась всего два раза вроде бы. По-моему, я был на поле для гольфа, когда мой телефон взорвался от новостей о Сабрине.

Она даже задрала планку, сказав, что будет бросать с трёхочковой линии НБА. Мне нравится её уверенность, нравится эта задумка. Очевидно, я собираюсь победить и надеюсь, что она тоже. Это будет здорово, я думаю, болельщикам это очень понравится», — приводит слова Карри Sports Illustrated.