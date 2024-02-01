Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за слишком жёсткие условия для претендентов на MVP

Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за слишком жёсткие условия для претендентов на MVP
Комментарии

Тяжёлый форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил недовольство условиями, которые должны выполнить претенденты на награду MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на примере форварда «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Джоэлу осталось пропустить три игры для того, чтобы лишиться шанса на звание MVP? Он заставляет себя выходить на площадку. Чудовищная игра, но, возможно, всё не так плохо, если колено ещё не слишком повреждено. Да, Джоэл, я понимаю тебя, ты хочешь выиграть MVP, ты так много работал, вложил все силы.

Но в этом ли цель? Является ли целью подвергнуть людей опасности только для того, чтобы они могли претендовать на награду? Я не думаю, что это цель», — сказал Грин в своём подкасте.

Материалы по теме
Джоэл Эмбиид: я бы предпочёл быть футболистом, а не баскетболистом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android