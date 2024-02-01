Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за слишком жёсткие условия для претендентов на MVP

Тяжёлый форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил недовольство условиями, которые должны выполнить претенденты на награду MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на примере форварда «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Джоэлу осталось пропустить три игры для того, чтобы лишиться шанса на звание MVP? Он заставляет себя выходить на площадку. Чудовищная игра, но, возможно, всё не так плохо, если колено ещё не слишком повреждено. Да, Джоэл, я понимаю тебя, ты хочешь выиграть MVP, ты так много работал, вложил все силы.

Но в этом ли цель? Является ли целью подвергнуть людей опасности только для того, чтобы они могли претендовать на награду? Я не думаю, что это цель», — сказал Грин в своём подкасте.