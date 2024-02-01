«Оклахома» переиграла «Денвер» в очном споре за второе место на Западе

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в американском Оклахома-Сити завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами, идущими в группе лидеров Западной конференции. Встреча «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс» завершилась победой хозяев площадки со счётом 105:100.

Гости выиграли первую четверть со счётом 28:19, но к большому перерыву «Оклахома» сократила отставание с девяти очков до четырёх. По итогам третьей четверти «Тандер» уже были впереди на одно очко. Рывок в заключительном периоде позволил хозяевам паркета убежать на +13, «Наггетс» сумели почти полностью отыграть это отставание, но концовка матча осталась за игроками «Оклахомы».

Эта победа позволила «Тандер» прервать серию из двух поражений подряд и подняться на вторую строчку турнирной таблицы Запада, опередив «Денвер». «Наггетс» уступили после двух выигранных матчей кряду.