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«Оклахома» переиграла «Денвер» в очном споре за второе место на Западе

«Оклахома» переиграла «Денвер» в очном споре за второе место на Западе
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в американском Оклахома-Сити завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами, идущими в группе лидеров Западной конференции. Встреча «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс» завершилась победой хозяев площадки со счётом 105:100.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости выиграли первую четверть со счётом 28:19, но к большому перерыву «Оклахома» сократила отставание с девяти очков до четырёх. По итогам третьей четверти «Тандер» уже были впереди на одно очко. Рывок в заключительном периоде позволил хозяевам паркета убежать на +13, «Наггетс» сумели почти полностью отыграть это отставание, но концовка матча осталась за игроками «Оклахомы».

Эта победа позволила «Тандер» прервать серию из двух поражений подряд и подняться на вторую строчку турнирной таблицы Запада, опередив «Денвер». «Наггетс» уступили после двух выигранных матчей кряду.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 18, Уиггинс - 12, Мицич - 12, Уильямс - 9, Гидди - 8, Дорт - 7, Уоллес - 5, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Джонсон, Манн, Сарр, Уильямс
Денвер Наггетс: Джексон - 16, Маррей - 16, Гордон - 16, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 10, Уотсон - 9, Холидэй - 5, Ннаджи - 2, Джордан, Ки, Гиллеспи, Хафф
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