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Лу Уильямс рассказал, как Коби Брайант забрал свои фирменные кроссовки у всей команды

Лу Уильямс рассказал, как Коби Брайант забрал свои фирменные кроссовки у всей команды
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лу Уильямс рассказал, как однажды легендарный Коби Брайант забрал свои фирменные кроссовки у всей команды.

«Когда нас разгромили в Портленде, он прошёлся по каждому игроку и сказал, что с ним не так. Досталось всем.

Мы пришли на следующий день на тренировку, и Карлос, менеджер по экипировке, начал выгребать кроссовки с именем Коби из шкафчиков. Мы с Ником Янгом сидели и спрашивали: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Коби сказал, что не хочет, чтобы вы носили его обувь, вы, чёрт возьми, мягкотелые», — рассказал Уильямс в The Big Podcast.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).

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