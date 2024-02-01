Джарред Вандербилт: «Лейкерс» нужно сделать акцент на обороне

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт рассказал, какой компонент нужно улучшить его команде.

«Мы просто должны быть уверены в себе на протяжении 48 минут с обеих сторон площадки. Я думаю, что мы должны быть командой, настроенной на хорошую оборону в начале игры. Наша защита должна подстёгивать наше нападение: мы должны останавливать чужие атаки, перехватывать мяч, быстро переходить из обороны в атаку и попадать в кольцо. Думаю, что наш фундамент должен быть на этой стороне площадки. У нас много парней, которые могут зарабатывать очки, поэтому нам нужно сделать акцент на обороне», — приводит слова Вандербилта Silverscreenandroll.

Напомним, 24-летний Вандербилт перед началом сезона заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн.