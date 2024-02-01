Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джарред Вандербилт: «Лейкерс» нужно сделать акцент на обороне

Джарред Вандербилт: «Лейкерс» нужно сделать акцент на обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт рассказал, какой компонент нужно улучшить его команде.

«Мы просто должны быть уверены в себе на протяжении 48 минут с обеих сторон площадки. Я думаю, что мы должны быть командой, настроенной на хорошую оборону в начале игры. Наша защита должна подстёгивать наше нападение: мы должны останавливать чужие атаки, перехватывать мяч, быстро переходить из обороны в атаку и попадать в кольцо. Думаю, что наш фундамент должен быть на этой стороне площадки. У нас много парней, которые могут зарабатывать очки, поэтому нам нужно сделать акцент на обороне», — приводит слова Вандербилта Silverscreenandroll.

Напомним, 24-летний Вандербилт перед началом сезона заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android