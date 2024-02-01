Метта Уорлд Пис: Вембаньяме понадобится от пяти до восьми лет, чтобы набрать 101 очко

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Рон Артест, впоследствии сменивший имя на Метта Уорлд Пис, высказался по поводу центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Как только он немного подрастёт и продолжит становиться умнее, работать над своей игрой и продолжать заниматься, он сможет набрать 101 очко.

Думаю, ему понадобится от пяти до восьми лет, чтобы набрать 101 очко», — приводит слова Писа ClutchPoints.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на последнем драфте. В сезоне-2022/2023 игрок выступал за французский клуб «Метрополитан 92» и стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда встречалась с «Монако» и проиграла в серии со счётом 0-3.