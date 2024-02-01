Ксэвьер Ратэн-Мэйс в 15-й раз в этом сезоне набрал 25+ очков

Канадский защитник и лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс заработал 29 очков в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (97:69). Эта игра стала 15-й в этом сезоне, когда ему удалось преодолеть отметку в 25 очков.

Напомним, на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане (Казахстан) завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Астана» и «Енисей». Победу в игре одержали гости со счётом 97:69.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Ксавьер Ратэн-Мэйс, который записал в свой актив 29 очков. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — по 17 очков.

Благодаря этой победе красноярская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 15 побед при 10 поражениях. «Астана» идёт десятой — 10 побед, 16 поражений.