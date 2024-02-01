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Эксперт обратился к Леброну в связи с его загадочным постом

Эксперт обратился к Леброну в связи с его загадочным постом
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Известный аналитик и эксперт Крис Бруссард обратился к лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который разместил у себя в социальных сетях загадочный пост.

«Леброн, ты выше всего этого. Ты один из двух величайших игроков всех времён. Если кто-то перейдёт в команду, просто скажи об этом. У меня нет времени играть в Шерлока Холмса», — приводит слова Бруссарда First Things First.

Джеймс поделился со своими подписчиками изображением песочных часов. Пост появился после поражения команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (122:138). В комментариях к публикации многие фанаты предположили, что сообщение Леброна может быть намёком на увольнение главного тренера «озёрников» Дарвина Хэма или на какой-то обмен.

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