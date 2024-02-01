Шакил О'Нил назвал условие, при котором имя Кевина Дюранта можно вовлечь в разговор о GOAT

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, при каком условии можно будет говорить о лёгком форварде команды «Финикс Санз» Кевине Дюранте как претенденте на звание величайшего игрока всех времён.

«Дюрант проигрывал «Голден Стэйту», а затем присоединился к ним. Я думаю, это запятнало его репутацию. Если он сможет выиграть чемпионство там, где он будет «водителем автобуса», как говорит Чарльз [Баркли], думаю, нам обязательно придется вовлечь его имя в этот разговор», — приводит слова О'Нила NBA Central.

Напомним, Кевин Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 по 2019 год. В текущем сезоне НБА игрок принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 28,4 очка.