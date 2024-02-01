«Мемфис» объявил о закреплении 33-го номера за завершившим карьеру Марком Газолем

Клуб «Мемфис Гриззлиз» объявил, что 33-й номер будет закреплён за бывшим испанским центровым Марком Газолем, который вчера, 31 января, сообщил о завершении карьеры.

Майка баскетболиста будет поднята под своды арены «ФедЭксФорум» 6 апреля 2024 года. Таким образом, Газоль станет вторым игроком в истории клуба, который удостоится такой чести. Ранее «Мемфис Гриззлиз» закрепили 50-й номер за экс-форвардом Заком Рэндольфом. Марк Газоль выступал за этот клуб с 2008 по 2019 год.

За свою 20-летнюю карьеру (2003–2023) Газоль становился чемпионом НБА (2019), обладателем награды «лучший игрок оборонительного плана» НБА (2013), трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА (2012, 2015, 2017) и членом лучшей сборной сезона в НБА (2015).