«Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» в Единой лиге

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Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. «Уралмаш» одержал победу со счётом 84:67.

В первой четверти «Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» с разницей в восемь очков — 19:11. К большому перерыву екатеринбуржцы упрочили преимущество на четыре очка. В итоге «Уралмаш» выиграл все десятиминутки и, соответственно, одержал победу.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, который набрал 23 очка, совершил девять подборов, сделал два блокшота и отдал две результативные передачи.

«Уралмаш» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата. «Пари НН» находится на предпоследней, 13-й строчке.