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«Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» в Единой лиге

«Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» в Единой лиге
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Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. «Уралмаш» одержал победу со счётом 84:67.

В первой четверти «Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» с разницей в восемь очков — 19:11. К большому перерыву екатеринбуржцы упрочили преимущество на четыре очка. В итоге «Уралмаш» выиграл все десятиминутки и, соответственно, одержал победу.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, который набрал 23 очка, совершил девять подборов, сделал два блокшота и отдал две результативные передачи.

«Уралмаш» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата. «Пари НН» находится на предпоследней, 13-й строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 февраля 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 67
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Эллис - 23, Нэльсон - 13, Уиттакер - 11, Нэвелс - 11, Даглас - 10, Писклов - 5, Глазунов - 4, Захаров - 4, Пынько - 3, Новиков, Балашов, Михеев
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 18, Чадов - 12, Гафуров - 10, Ганькевич - 8, Новакович - 5, Ивлев - 4, Хвостов - 3, Бабурин - 3, Беленицкий - 2, Воронцевич - 2, Понкрашов, Зоткин
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