«Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» в Единой лиге

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. «Уралмаш» одержал победу со счётом 84:67.
В первой четверти «Уралмаш» оказался сильнее «Пари НН» с разницей в восемь очков — 19:11. К большому перерыву екатеринбуржцы упрочили преимущество на четыре очка. В итоге «Уралмаш» выиграл все десятиминутки и, соответственно, одержал победу.
Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, который набрал 23 очка, совершил девять подборов, сделал два блокшота и отдал две результативные передачи.
«Уралмаш» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата. «Пари НН» находится на предпоследней, 13-й строчке.
- 1 февраля 2024
-
20:44
-
20:25
-
20:10
-
19:58
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
19:00
-
18:48
-
18:23
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
16:43
-
16:08
-
16:01
-
15:26
-
14:57
-
14:17
-
13:54
-
13:00
-
11:55
-
10:50
-
09:49
-
07:19
-
06:27
-
06:23
-
03:21
-
01:00
-
00:41
-
00:22
- 31 января 2024
-
23:30
-
23:05
-
22:45
-
22:23