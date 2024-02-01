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«Эфес» определился с кандидатурой главного тренера после увольнения Джана — Сабунчуоглу

«Эфес» определился с кандидатурой главного тренера после увольнения Джана — Сабунчуоглу
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Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» планирует назначить нынешнего помощника главного тренера команды Томислава Миятовича на пост, освобождённый после увольнения Эрдема Джана. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети X (ранее Twitter).

31 января «Анадолу Эфес» проиграл «Жальгирису» (70:96) в матче 24-го тура Евролиги. Руководство турецкого клуба после этого матча приняло решение попрощаться с Каном и планирует до конца нынешнего сезона назначить на это место его помощника Миятовича, работающего в клубе с 2010 года. Сам Джан продержался в команде чуть больше семи месяцев. При нём «Эфес» победил в девяти матчах и потерпел 15 поражений.

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