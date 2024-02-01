Лукич — о поражении от «Уралмаша»: возможно, стоит рассмотреть участие в любительской лиге

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился впечатлениями от поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (67:84).

«Трудно объяснить, почему сегодняшний матч для нашей команды выглядел таким образом. Сегодня мы проиграли игру на одном баскетбольном элементе — подборе в атаке. Наш соперник сделал 20 подборов, из которых 13 были успешно реализованы во второй попытке, принося 26 очков.

Мы не смогли наладить прямой пас, в результате у нас было всего 6 очков из второго нападения, в то время как «Уралмаш» набрал 26 очков. Контроля подбора и игры в контакте у нас тоже не было. Всё, что происходило, казалось не имело никакой баскетбольной логики. Это действительно огорчает.

Проблема не в дисциплине, а в том, что мы не смогли сконцентрироваться на деталях. Да, нам нелегко, но если нагрузка слишком высока для нас, возможно, стоит рассмотреть участие в любительской лиге. Если же мы всё-таки профессионалы, то нужно максимально сконцентрироваться на подготовке к следующему матчу», — приводит слова Лукича пресс-служба нижегородского клуба.