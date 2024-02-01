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«Валенсия» одержала победу над «Альбой» в Евролиге

Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между берлинской «Альбой» и испанской «Валенсией». Встреча прошла в Берлине (Германия). Гости одержали победу со счётом 81:66.

Первая четверть завершилась со счётом 20:15 в пользу «Валенсии». Перед большим перерывом испанская команда упрочила своё преимущество ещё на семь очков. В третьей десятиминутке гости также были сильнее. Заключительная четверть осталась за «Альбой», но это не помогло им одержать итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Валенсии» Шеми Оджелей. Он набрал 18 очков и совершил семь подборов.

«Альба» находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Евролиги. «Валенсия» располагается на девятой позиции.

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