Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Валенсия» одержала победу над «Альбой» в Евролиге

«Валенсия» одержала победу над «Альбой» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между берлинской «Альбой» и испанской «Валенсией». Встреча прошла в Берлине (Германия). Гости одержали победу со счётом 81:66.

Первая четверть завершилась со счётом 20:15 в пользу «Валенсии». Перед большим перерывом испанская команда упрочила своё преимущество ещё на семь очков. В третьей десятиминутке гости также были сильнее. Заключительная четверть осталась за «Альбой», но это не помогло им одержать итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Валенсии» Шеми Оджелей. Он набрал 18 очков и совершил семь подборов.

«Альба» находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Евролиги. «Валенсия» располагается на девятой позиции.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 февраля 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
66 : 81
Валенсия
Валенсия, Испания
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Nikic, Кумадже, Bean
Валенсия: Харпер, Клавер, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android