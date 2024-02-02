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ЦСКА назвал имя лучшего игрока января

ЦСКА назвал имя лучшего игрока января
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Пресс-служба московского ЦСКА объявила имя лучшего игрока января по результатам голосования болельщиков. Им стал американский разыгрывающий Каспер Уэйр.

В прошедшем месяце баскетболист три раза становился лучшим по итогам матча по версии болельщиков армейцев, дважды попадал в символическую пятёрку недели Единой Лиги ВТБ, а также стал автором невероятного трёхочкового броска в концовке основного времени матча с командой «Пари Нижний Новгород». Напомним, по итогам той встрече ЦСКА одержал победу со счётом 104:96 после овертайма.

В среднем Каспер Уэйр набирал 1,2 очка за игру, отдавал 3,3 результативной передачи и совершал 1,6 подбора. В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги.

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