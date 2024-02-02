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НБА объявила имена лучших игроков января

НБА объявила имена лучших игроков января
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков января. В Западной конференции лучшим признан защитник команды «Финикс Санз» Девин Букер. Среди игроков Восточной конференции лига выбрала атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла.

В минувшем месяце «Финикс Санз» одержал 11 побед и потерпел пять поражений. Сейчас команда находится на шестой строчке в Западной конференции. Девин Букер в среднем набирал 30 очков за игру, делал 4,4 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

Фото: НБА

В январе «Кливленд Кавальерс» одержал 11 побед и потерпел лишь два поражения. Команда располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы Востока. Донован Митчелл в среднем набирал 28,6 очка за игру, совершал 5,2 побора и отдавал 7,6 результативной передачи.

Фото: НБА

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