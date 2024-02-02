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Тренер «Уралмаша» прокомментировал победу над «Пари НН»

Тренер «Уралмаша» прокомментировал победу над «Пари НН»
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Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от матча первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. «Уралмаш» одержал победу со счётом 84:67.

«Игра имела колоссальное значение для нас в психологическом плане из-за прошлых поражений. Нам нужно было найти свою игру. Мы с игроками правильно друг друга поняли. Прошедший матч – это пример того, каким «Уралмаш» может быть. Задача – сделать это стабильным. От каждого из нас это требует концентрации, доверия», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

В данный момент «Уралмаш» находится на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата.

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