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Определился список запасных игроков на Матч всех звёзд НБА

Определился список запасных игроков на Матч всех звёзд НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список запасных игроков на Матч всех звёзд — 2023/2024, сообщает The Athletic.

Восточная конференция: Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») и Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Западная конференция: Девин Букер («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

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